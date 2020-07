Incendio nella notte a Belpasso , nei pressi del centro commerciale Etnapolis, con le fiamme che ancora non hanno smesso di bruciare all'esterno del capannone di un'azienda che si occupa dello stoccaggio e smaltimento di rifiuti speciali. In fiamme un cumulo di elettrodomestici dismessi.

Incendio nella notte a Belpasso, nei pressi del centro commerciale Etnapolis, con le fiamme che ancora non hanno smesso di bruciare all'esterno del capannone di un'azienda che si occupa dello stoccaggio e smaltimento di rifiuti speciali. In fiamme un cumulo di elettrodomestici dismessi.

Sul posto gli uomini del 115 del distaccamento di Paternò, che stanno operando da diverse ore nel tentativo di arginare il fuoco. A supporto dei pompieri paternesi un’altra autobotte proveniente dal comando provinciale di Via Cesare Beccaria e i carabinieri della stazione locale.

Non sono ancora chiare le cause che hanno provocato l’incendio, da quanto si apprende le fiamme avrebbero raggiunto anche degli automezzi presenti nell’area antistante il capannone industriale. Non è la prima volta che all’interno dell’azienda si sono registrati degli incendi.