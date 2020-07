Un progetto mirato che vuole diventare realtà : è Move , servizio di car-sharing per persone con ridotta mobilità. L’iniziativa, premiata al CLab di Catania e su scala nazionale, è stata ideata da un gruppo di studenti e studentesse dell' università etnea . « Vogliamo abbattere qualsiasi barriera e permettere a chi ha ridotte capacità motorie di raggiungere facilmente qualsiasi posto, senza sacrifici da parte di parenti o assistenti ». Questo è l’obiettivo di Giuseppe, Federica, Cristina, Letizia e Vito, cinque studenti under 30 provenienti da quattro dipartimenti diversi. Da marzo 2019 hanno messo insieme le loro competenze per dare vita a una start up fondata sul drive sharing: servizio di mobilità urbana su prenotazione .

«Inizialmente ho coltivato l’idea insieme alla collega Federica Falcone all’interno del corso di Imprenditorialità e business planning, dove ci venne chiesto di sviluppare un progetto – racconta a MeridioNews Giuseppe Ottone, studente di Economia -. L’idea ci è venuta notando un ragazzo col gesso che aveva bisogno di organizzarsi con sua madre per tornare a casa alla fine delle lezioni. Indagini verbali e questionari ci hanno messo davanti diverse persone con una quotidianità complicata, i cui genitori in qualche caso hanno dovuto abbandonare il lavoro per assisterli».

Move, questo il nome del progetto, sarà una piattaforma composta da driver, che mettono a disposizione delle automobili attrezzate, e dagli utenti che ne fanno richiesta per raggiungere qualsiasi località, attraverso un’applicazione pagabile con un abbonamento. «Abbiamo già contattato Olmedo Catania, ditta che possiede veicoli per diversamente abili e che si occupa di trasporto – prosegue Giuseppe - I Comuni di Catania, Aci Castello e Vittoria ci hanno dato loro disponibilità, così come la Regione siciliana: ma prima di potere formalizzare il tutto dobbiamo costituirci come azienda. Adesso sono aperte le candidature per la figura di sviluppatore».

Il progetto è stato presentato Contamination Lab Catania, contest che mette insieme le idee di studenti, imprenditori e docenti di tutta la regione. Qui, lo scorso giugno, il progetto si è classificato terzo, ottenendo l’ammissione al concorso nazionale, dove Giuseppe e compagni si sono classificati al secondo posto, con un premio di 2500 dollari dall’ambasciata americana in Italia. «La partecipazione ai CLab con i premi raggiunti ci ha spronato ad andare avanti– afferma Federica -. Move è la soluzione ad un problema che molti, anche per imbarazzo personale, non richiedono. Vogliamo offrire un servizio normale, non categorizzato: senza autobus, ma con delle automobili attrezzate. Adesso stiamo partecipando a bandi e manifestazioni d’interesse per concretizzare l’iniziativa».

I compagni di viaggio di Giuseppe e Federica hanno deciso di collaborare a Move durante il Contamination Lab catanese. «Avevo già in mente un’iniziativa simile. Chi vuole accedere a questi servizi, spesso, deve fare i conti con la burocrazia – sottolinea Cristina Morabito, studentessa di Matematica – per questo, quando ho scoperto il progetto, non ci ho pensato due volte a dare il mio contributo con calcoli e statistiche». Per promuovere Move Catania (questo il nome sui social) non potevano mancare la pagine Facebook e quella Instagram: «Oltre a presentare il progetto con immagini e specificità, è stato divertente dare una presentazione di ognuno di noi – sorride Letizia Mannino, psicologa, già laureata in Scienze della Formazione -. Non ho mancato di dare il mio supporto al gruppo, per qualcosa che mira a raggiungere il benessere dell’individuo in tutte le sue forme». Per un grande progetto non poteva mancare un logo. A realizzarlo è stato Vito Amato, già architetto, formatosi a Siracusa. «Il simbolo che ho creato prende forma dalla parola ed è evocativo al tipo di servizio che vogliamo offrire – osserva – Mi sono sempre appassionato di ciò che non conosco e questa è stata un’altra scommessa che ho intrapreso con molto interesse».