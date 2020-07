Intorno alle 8.30 di questa mattina un uomo è stato accoltellato alla schiena. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima - un commerciante di 46 anni - sarebbe stata colpita mentre stava per entrare in un panificio in via Vittorio Emanuele a Biancavilla. Non è ancora chiaro se chi lo ha aggredito abbia usato un coltello , un taglierino , un cacciavite o un altro oggetto.

L'uomo è caduto a terra in una pozza di sangue davanti all'esercizio commerciale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito al pronto soccorso dell'ospedale di Biancavilla. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica di quanto accaduto e per individuare l'autore. Gli inquirenti stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, in cui ci sono diversi esercizi commerciali.

Subito dopo avere colpito il 46enne, l'aggressore è fuggito via a piedi e adesso è ricercato dai carabinieri di Biancavilla e dalla compagnia di Paternò. Secondo quanto emerso finora, tra le ipotesi alla base del gesto potrebbero esserci dissidi legati a motivi passionali e di gelosia.