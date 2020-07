Pedinamenti , scenate in pubblico e messaggi intimidatori fino ad arrivare alle minacce di morte . Per questo gli agenti del commissariato di Adrano hanno arrestato in flagranza di reato un 29enne adranita , per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori nei confronti della ex moglie .

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, prima della separazione dalla donna, il 29enne l'avrebbe fatta vivere costantemente in una condizione di tensione e di paura. Continuamente minacciata, controllata per ogni spostamento e anche durante gli incontri con i parenti o con le amiche che, il più delle volte, le erano vietati. Le liti tra i due coniugi sarebbero state spesso violente tanto che, dopo una minaccia di morte dei confronti della donna, è stato necessario l'intervento degli agenti di polizia.

Dopo la separazione, l’uomo non avrebbe accettato il fatto di non potere più tenere sotto controllo la vittima e avrebbe così cominciato ad assumere una serie di atteggiamenti atti a perseguitare la ex moglie e pure le persone a lei vicine. Pedinamenti, scenate in pubblico e messaggi intimidatori hanno provocato un disagio psicologico nella vittima che, temendo per la propria incolumità e per quella dei propri cari, ha avuto il coraggio di denunciare l’uomo ponendo così fine a un dramma che durava da anni, consentendo l’arresto che è stato convalidato dall'autorità giudiziaria.