Domenica mattina costellata di incidenti stradali. Interessate la SS 284 Paternò-Randazzo, nel tratto compreso tra Adrano e Bronte e le curve della SP 92, la strada provinciale che collega Nicolosi con l’Etna. Il primo incidente si è registrato lungo la SS 284 nei pressi di contrada Passo Zingaro in territorio di Bronte, poco prima delle 10.30.

Non è ancora chiara la dinamica, su cui stanno lavorando i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Randazzo. Da una prima ricostruzione sembrerebbe un incidente stradale autonomo: in quel momento la strada era bagnata per via della pioggia abbattutasi nella zona. Coinvolto un motociclista, non è chiaro se fosse in compagnia di alti amici amanti delle due ruote, che a bordo di una moto di grossa cilindrata avrebbe perso il controllo del mezzo, cadendo rovinosamente sull’asfalto. I soccorsi sono stati immediati: oltre ai carabinieri sul luogo dell’incidente si sono dirette due ambulanze il cui personale medico ha dato assistenza al 39enne adranita ferita. Allertato l’elisoccorso atterrato non distante dal luogo dell’incidente. Il ferito è stato condotto all’ospedale Cannizzaro di Catania. Non si conoscono ancora le sue condizioni.

Altro incidente qualche ora dopo, sempre sulla SS 284, in contrada Cannatella in territorio di Adrano. Uno scontro fronte laterale tra una Fiat Panda, con a bordo una coppia che usciva da una stradina secondaria per immettersi sulla 284, e una Suzuki 1000 condotta da un trentenne. L’impatto è stato piuttosto violento. Sul luogo del sinistro personale del 118, agenti della polizia municipale di Adrano chiamati per effettuare i rilievi e i carabinieri del comando stazione adranita, che hanno regolato il traffico sulla statale che inevitabilmente ha subito dei rallentamenti, cosi come si è registrato nel precedente incidente. Allertato anche in questo caso l’elisoccorso che è atterrato in zona. Ferito gravemente il motociclista che è stato condotto al cannizzaro. Illesa la coppia sulla Panda; l’autovettura tuttavia è stata sequestrata dalla polizia municipale in quanto senza assicurazione.

Quasi in contemporanea sì è verificato un altro incidente sulla SP 92, la strada provinciale che collega il centro abitato di Nicolosi con l’Etna. Anche in questa circostanza protagonista in negativo della vicenda un centauro a bordo di una moto di grossa cilindrata. A darne comunicazione del sinistro il gruppo amatoriale “Il pedale del Cuore”, i cui componenti hanno pubblicato sulla propria pagina social un video in cui è ripreso il centauro a terra con la moto a pezzi, circondato da altre persone a bordo delle moto che gli danno un primo soccorso. Non è chiara la dinamica del sinistro cosi come non si conoscono le condizioni di salute del motociclista. Nel post che accompagna il video uno dei componenti del gruppo “Il pedale nel cuore “ scrive: «La curva prima mi passa in piega, la curva dopo lo ritrovo a terra. Che Dio lo benedica. Domenica amara. Meditiamo un po' tutti sul valore della vita... perché credo che ancora... molti di noi non sanno cosa perdiamo».