Caltagirone: tentano un furto a casa di un poliziotto

Nella decorsa notte, personale del Commissariato Distaccato di P.S. di Caltagirone, congiuntamente ai militari della locale Stazione dei Carabinieri, ha arrestato il calatino Sfragano Salvatore (classe 1975), resosi responsabile del reato di furto.

Nella serata di ieri, l’uomo è stato sorpreso dal proprietario dell’appartamento, un poliziotto in servizio presso il locale Commissariato, che facendo rientro nella propria abitazione, si avvedeva di due soggetti che erano entrati nella casa ed erano intenti a rubare. Uno dei due malviventi veniva immediatamente riconosciuto nella persona dell’arrestato e, appena sorpreso dal poliziotto, si dava precipitosamente alla fuga insieme all’altro malvivente su cui sono in corso indagini per addivenire alla sua identificazione.

Nel corso della nottata, personale del predetto Commissariato rintracciava lo Sfragano e - unitamente ai militari dell’Arma che avevano precedentemente rinvenuto la sua autovettura - procedeva a perquisirla, rinvenendovi la refurtiva, restituita al poliziotto derubato. Pertanto, Sfragano Salvatore veniva tratto in arresto per il reato di furto aggravato e, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa del giudizio direttissimo.

(Fonte: comunicato stampa Polizia di Caltagirone)