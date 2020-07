Ci sono anche il Filenz e l'Area 51, tra i quattro locali chiusi per mancato rispetto dell'ordinanza del sindaco Salvo Pogliese sulla fase 3. A effettuare i controlli sono stati gli agenti della polizia municipale. I vigili hanno constatato che la musica non era cessata alle 24 , come previsto dall'ordinanza, né il locale era stato chiuso entro le 2.

Ci sono anche il Filenz e l'Area 51, tra i quattro locali chiusi per mancato rispetto dell'ordinanza del sindaco Salvo Pogliese sulla fase 3. A effettuare i controlli sono stati gli agenti della polizia municipale. I vigili hanno constatato che la musica non era cessata alle 24, come previsto dall'ordinanza, né il locale era stato chiuso entro le 2.

I sopralluoghi sono stati fatti tra venerdì e sabato notte nelle vie Coppola, Perrotta e Dusmet. Al Filenz, i vigili e la polizia hanno appurato anche il mancato rispetto delle norme sul distanziamento. Misura simile è stata presa nei confronti del locale Area 51 di via Coppola, che nelle scorse settimane era stato già chiuso per violazione dell'ordinanza. La polizia ha elevato sanzioni per 400 euro a ogni esercizio commerciale.