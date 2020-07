Incendio intorno alle 18.45 a Paternò . Ad andare a fuoco è un'area privata in via Verga, contrada Tre Fontane . Le fiamme alte hanno interessato uno spazio in cui si trovano tre aziende che si occupano di vendita di pezzi di ricambio per auto e motorini, ma anche un' abitazione adiacente alle attività commerciali.

Incendio intorno alle 18.45 a Paternò. Ad andare a fuoco è un'area privata in via Verga, contrada Tre Fontane. Le fiamme alte hanno interessato uno spazio in cui si trovano tre aziende che si occupano di vendita di pezzi di ricambio per auto e motorini, ma anche un'abitazione adiacente alle attività commerciali.

Sul posto ci sono i vigili del fuoco di Adrano e Paternò, le forze dell'ordine e anche un'ambulanza del 118 in via precauzionale. Non si conoscono al momento le cause dell'incendio.