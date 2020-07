«L’ospedale Santissimo Salvatore di Paternò non perderà il reparto di Endoscopia. Lo affermiamo forti della volontà dell’assessorato regionale alla Sanità e dei massimi dirigenti dell'Asp dai quali abbiamo ottenuto delle importanti rassicurazioni». A parlare i due consiglieri comunali di Diventerà Bellissima di Paternò Anthony Distefano e Giuseppe Lo Presti, i quali avevano raccolto la denuncia del comitato civico a difesa dell'ospedale.

I componenti del comitato avevano lanciato l'allarme di una possibile chiusura del servizio di endoscopia, in quanto l'unico medico incaricato a espletare tale servizio tra qualche giorno andrà in pensione e l'Asp etnea fino a qualche giorno addietro non aveva individuato la figura professionale destinato a rimpiazzare il futuro pensionato. «Alla base della mancata sostituzione ci sarebbero due motivi ben precisi - scriveva il comitato sulla propria pagina Facebook - Primo non c’è nessuna intenzione di nominare un responsabile, con il progetto di spostare tale reparto in altro ospedale; secondo pur sapendo, per tempo, del pensionamento non si è pianificato il ricambio ed un sereno avvicendamento e passaggio delle consegne».

Adesso invece qualcosa sarebbe cambiato come evidenziano i due consiglieri di Diventerà Bellissima. «Nelle scorse settimane abbiamo lavorato lontani dai riflettori ma che ci hanno visti impegnati con determinazione sulla questione - spiegano Distefano e Lo Presti -. Da qui ai prossimi giorni arriverà la conferma di un risultato che rende giustizia a una città ed a un territorio che non potevano permettersi di perdere un servizio sanitario così importante».