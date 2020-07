Cambia il consiglio d'amministrazione della Srr dell'Area Metropolitana . Il nuovo presidente è Francesco Laudani , vicesindaco di Pedara il cui nome è stato sostenuto dal sindaco di Catania Salvo Pogliese. « Faccio i miei più sentiti auguri di buon lavoro al neopresidente e a tutto il consiglio di amministrazione - ha detto il primo cittadino etneo -. La delicatezza dell’attività di pianificazione della gestione dei rifiuti necessita di competenza e professionalità che sono certo il nuovo cda saprà assolvere al meglio, per affrontare nuove sfide nell'interesse dei cittadini. Ringrazio particolarmente per il lavoro svolto in questi anni - ha aggiunto Pogliese - il presidente uscente, ingegnere Biagio Bisignani ».

Cambia il consiglio d'amministrazione della Srr dell'Area Metropolitana. Il nuovo presidente è Francesco Laudani, vicesindaco di Pedara il cui nome è stato sostenuto dal sindaco di Catania Salvo Pogliese. «Faccio i miei più sentiti auguri di buon lavoro al neopresidente e a tutto il consiglio di amministrazione - ha detto il primo cittadino etneo -. La delicatezza dell’attività di pianificazione della gestione dei rifiuti necessita di competenza e professionalità che sono certo il nuovo cda saprà assolvere al meglio, per affrontare nuove sfide nell'interesse dei cittadini. Ringrazio particolarmente per il lavoro svolto in questi anni - ha aggiunto Pogliese - il presidente uscente, ingegnere Biagio Bisignani».

A far parte del consiglio d'amministrazione ci sono anche Giuseppe Meli, avvocato indicato dal Comune di Biancavilla, e i riconfermati Marco Rubino (sindaco di Sant'Agata li Battiati che restera vicepresidente della Srr), Elena Teghini per il Comune di Paternò e il sindaco di Nicolosi Angelo Pulvirenti.

La società per la regolamentazione dei rifiuti ha come principale compito quello della pianificazione dei siti di trattamento. Proprio sull'impiantistica pubblica il governo regionale ha detto di volere puntare per creare condizioni migliori, in termini di qualità del servizio e di risparmio, per i Comuni. Il capoluogo etneo, in tal senso, resta il fanalino di coda tra le grandi città siciliane, con percentuali di differenziata ancora molto lontane dalla sufficienza.

La Srr Catania Area Metropolitana è costituita dai seguenti enti: Città Metropolitana di Catania, Comune di Acibonaccorsi, Comune di Aci Castello, Comune di Aci Catena, Comune di Aci Sant’Antonio, Comune di Belpasso, Comune di Biancavilla, Comune di Camporotondo Etneo, Comune di Catania, Comune di Gravina di Catania, Comune di Mascalucia, Comune di Milo, Comune di Misterbianco, Comune di Motta Sant’Anastasia, Comune di Nicolosi, Comune di Paternò, Comune di Pedara, Comune di Ragalna, Comune di San Giovanni La Punta, Comune di San Gregorio di Catania, Comune di San Pietro Clarenza, Comune di Sant’Agata Li Battiati, Comune di Sant’Alfio, Comune di Santa Maria di Licodia, Comune di Trecastagni, Comune di Tremestieri Etneo, Comune di Valverde, Comune di Viagrande, Comune di Zafferana Etnea.