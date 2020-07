Centinaia di chili di rifiuti speciali pericolosi e inquinanti scaricati in zona protetta dell' Oasi del Simeto . Gli agenti del commissariato Librino, hanno denunciato quattro persone per reati ambientali.

Dalle indagini è poi emerso che il materiale inquinante, costituito da prodotti edili di scarto, sarebbe stato prelevato da un terreno all’interno del villaggio The King a Vaccarizzo. Giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato il proprietario del terreno che aveva anche costruito abusivamente un'abitazione in cemento realizzando gli scarichi fognari a perdere nel sottosuolo in modo illegale.

Il proprietario del fondo è stato indagato per i reati di deterioramento dell’habitat protetto e per abuso edilizio; i rimanenti due, uno dei quali dipendente in nero, sono stati indagati per il gestione illegale e abbandono di rifiuti pericolosi nel suolo con l’aggravante di aver compiuto il reato in un sito protetto.

L’autista dell’autocarro, senza patente (che gli era stata già revocata), alla guida del mezzo senza assicurazione e non autorizzato al trasporto di rifiuti, è stato sanzionato per guida senza patente e le altre violazioni per oltre 7.000 euro. I rifiuti speciali e l’autocarro sono stati sottoposti a sequestro penale preventivo. Delle violazioni verranno informati l'Arpa e la polizia locale per irrogare eventuali ulteriori sanzioni e provvedimenti.