Un colpo alla frangia ortodossa della famiglia di Cosa nostra dei Santapaola-Ercolano. È quello inferto dai giudici della terza sezione penale della corte d'appello di Catania nell'ambito del processo - riguardante il filone con rito abbreviato - Carthago 2 . Nome scelto dai carabinieri per battezzare l'operazione antimafia scattata il 6 luglio 2017 . Nel mirino delle forze dell'ordine tre reggenti mafiosi di primo piano: Rosario Lombardo , Francesco Santapaola e Marcello Magrì . Un triumvirato che si sarebbe alternato negli anni per cercare di fronteggiare arresti e pentimenti. In mezzo due dei fratelli Nizza, per molto tempo padroni del narcotraffico ai piedi dell'Etna grazie al ruolo rivestito da Fabrizio Nizza, poi diventato collaboratore di giustizia, e Andrea Nizza , latitante dal 2014 - subito dopo l'esito del processo Fiori bianchi - e catturato due anni e un mese dopo all'interno di una villetta nel territorio di Viagrande.

A Lombardo, conosciuto come Saro 'u rossu ma che dai sodali veniva chiamato pure Gabibbo, è stata comminata una condanna a 20 anni. Il boss, stando agli atti dell'inchiesta, gestiva il traffico di stupefacenti dalla sua abitazione di viale Biagio Pecorino, tra i quartieri San Giorgio e Librino. Specializzato nelle importazioni di cocaina, Lombardo è un grande appassionato di musica neomelodica. Nell'agosto 2015 le forze dell'ordine fecero saltare un mega concerto, ospite di punta il cantante Gianni Vezzosi, che il boss stava organizzando proprio sotto la sua abitazione per festeggiare il compleanno.

Condannati anche i fratelli Daniele e Salvatore Nizza detto Mpapocchia, rispettivamente a 20 anni e 11 anni, 10 mesi, 20 giorni. Colpevole anche il figlio di Salvatore, Natale Dario Nizza, condannato a 9 anni e 4 mesi. Per l'accusa sarebbe stato il braccio operativo del parente mentre alcuni pentiti, in particolare Davide Seminara e Salvatore Cristaudo, hanno spiegato che l'uomo, classe 1983, in realtà non è formalmente affiliato a Cosa nostra con il rito mafioso della pungiuta. Condanna anche per Natalino Nizza, 3 anni e 9 mesi oltre a 18mila euro di multa. L'uomo è figlio del boss mafioso Giovanni Nizza, conosciuto con l'appellativo di banana.

Per Francesco Santapaola, invece, la condanna è stata a 14 anni. Sei anni in più per Marcello Magrì, fratello del killer Orazio. Mentre per il genero Carlo Burrello i giudici hanno disposto una condanna a 9 anni e 4 mesi. In questo processo alla sbarra c'era pure Salvatore Bonanno - 3 anni - noto per essere diventato, dopo l'operazione, collaboratore di giustizia.

Le condanne:

Pietro Arezzi, 9 anni e 4 mesi

Salvatore Spampinato, 9 anni e 4 mesi

Giuseppe Bellia 9 anni e 4 mesi

Carlo Burrello 9 anni e 4 mesi

Dario Nizza 9 anni e 4 mesi

Giuseppe Vinciguerra 9 anni e 4 mesi

Giuseppe Pastura 9 anni e 8 mesi

Francesco Pinto 9 anni e 8 mesi

Massimo Amantea 6 anni e 4 mesi

Domenico Contarini 3 anni e 8 mesi

Daniele Nizza 20 anni

Natale Nizza 3 anni, 10 mesi e 20 giorni

Domenico Stabile 2 anni e 8 mesi

Giuseppe Boncaldo 12 anni e 8 mesi

Rosario Lombardo 20 anni

Salvatore Nizza 11 anni e 10 mesi

Vito Romeo 10 anni

Francesco Santapaola 14 anni

Giuseppe Scaletta 9 anni

Raimondo Santonocito 9 anni e 6 mesi

Francesco Scuderi 10 anni e 8 mesi

Salvatore Bonanno 3 anni

Vito Musumeci assolto

Biagio Sapuppo assolto

Francesco Belviso 18 anni

Marcello Magrì 20 anni