I carabinieri delle stazioni di Caltagirone e Grammichele hanno arrestato in flagranza i catanesi Fabio Riccio, 43 anni, e Antonio Caruso, 31 anni, poiché ritenuti responsabili di tentato furto aggravato in concorso. I militari, giunti nel capoluogo etneo per recarsi al comando provinciale di piazza Giovanni Verga, transitando per via Santa Maddalena hanno notato il 43enne che, dopo essere sceso dall’autovettura sulla quale viaggiava assieme al Caruso e, dopo avere ricevuto da quest’ultimo diversi attrezzi, si è accostato ad una fiat 500 parcheggiata poco più avanti.