« Sabato 31 luglio riconsegneremo alla città e alle famiglie catanesi il grande polmone verde del boschetto della Playa , completamente riqualificato». L'annuncio lo ha fatto il sindaco di Catania Salvo Pogliese che questa mattina è andato a fare un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento dei lavori di messa in sicurezza .

«Sabato 31 luglio riconsegneremo alla città e alle famiglie catanesi il grande polmone verde del boschetto della Playa, completamente riqualificato». L'annuncio lo ha fatto il sindaco di Catania Salvo Pogliese che questa mattina è andato a fare un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento dei lavori di messa in sicurezza.

«Un luogo straordinario a cui i catanesi sono visceralmente legati - ha detto il primo cittadino - che andava necessariamente rigenerato eliminando i tanti pericoli esistenti, legati soprattutto agli alberi caduti che andavano rimossi, oltre un centinaio complessivamente». Esattamente un anno fa, il 10 luglio del 2019, anche il boschetto era stato interessato da un vasto incendio divampato nella zona di viale Kennedy.

«Trasformeremo il boschetto in una zona di eventi e manifestazioni legati ai temi ambientali - ha annunciato Pogliese - coinvolgendo associazioni e organizzazioni, per promuovere iniziative in grado di riportare i cittadini a godere dei seimila metri quadrati di spazio alberato e valorizzare la natura in modo sano e intelligente», ha aggiunto Pogliese che oggi era affiancato dall'assessore all'Ambiente Fabio Cantarella, dal capo di gabinetto del sindaco Giuseppe Ferraro e dal dirigente dell'azienda regionale foreste di Catania Antonino Sirna.

Gli interventi propedeutici alla riqualificazione dell'area verde sono iniziati poco più di un mese fa, il 4 giugno scorso. A verificarli oggi c'erano anche i componenti della commissione consiliare ambiente e gli assessori Alessandro Porto e Sergio Parisi. Risultano essere in fase di completamento il ripristino del funzionamento di ricircolo dell’acqua nella vasca interna, la messa in evidenza dei percorsi per le vie di fuga dalle fiamme, l’abbattimento di alberi disseccati, la potatura e la ripulitura erbacea e il decespugliamento. Azioni che sono frutto della convenzione tra il sindaco di Catania e il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci firmata lo scorso 25 maggio.

«Nei prossimi giorni - ha annunciato l'assessore Cantarella - faremo un avviso pubblico per cedere gratuitamente ai cittadini, con modalità trasparente, la tantissima legna tagliata al boschetto. In questo modo, faremo risparmiare al Comune persino i costi di smaltimento e conferimento in discarica dei tronchi di albero e aiuteremo quanti ne avessero necessità per uso da riscaldamento o per i forni a legna».