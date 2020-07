Finanziamento da un milione e mezzo di euro dalla Regione per il Comune di Riposto . La somma verrà utilizzata per l'ampliamento del parco comunale delle Kentie . Il decreto è stato firmato nei giorni scorsi, adesso starà all' amministrazione Caragliano indire le procedure di gara per assegnare i lavori.

Finanziamento da un milione e mezzo di euro dalla Regione per il Comune di Riposto. La somma verrà utilizzata per l'ampliamento del parco comunale delle Kentie. Il decreto è stato firmato nei giorni scorsi, adesso starà all'amministrazione Caragliano indire le procedure di gara per assegnare i lavori.

Stando al progetto, il parco comunale sarà ampliato nella parte che ospita le serre e il museo botanico. Prevista anche la realizzazione di una passerella aerea che collegherà l’edificio esistente con il nuovo, che ospiterà al piano terra una sala conferenze con 140 posti a sedere, attrezzata di cabina di proiezione e controllo impianti audio e video oltre ai servizi igienici. «Al primo piano del nuovo complesso, corredato da ampio terrazzo accessibile dall’esterno, è prevista - si legge in una nota dell'ente locale - la realizzazione di una sala per esposizione micologia. Il progetto che prevede un ampliamento complessivo di 300 metri quadrati di area coperta contempla la sistemazione esterna lato sud dell’area perimetrale del parco - lato sud - su terreno di proprietà del Comune, nonché un’area a parcheggio a supporto del parco - lato via M. Carbonaro - e infine altri spazi a verde attrezzati per l’espansione dell’esistente giardino botanico».