I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Fontanarossa hanno arrestato in flagranza Rosario e Salvatore Oliva, di 64 e 26 anni. I due sono ritenuti responsabili di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il controllo è avvenuto in un’abitazione posta al piano terra della scala M di viale Grimaldi 10, hanno deciso di eseguire una perquisizione all’interno di essa.

Accedendo nell’immobile hanno notato due cortili, uno posto sul retro e adibito a officina meccanica per la riparazione di scooter e ciclomotori (già sotto sequestro perché abusivo), mentre l’altro, sempre di pertinenza dell’abitazione, posto in prossimità dell’ingresso principale, dov’era allocata una piccola piscina nella quale giocavano i figli del 26enne. Proprio in quest’ultimo spazio all’aperto i carabinieri hanno rinvenuto numerosi sacchi di plastica che conservavano gli attrezzi di lavoro di padre e figlio, nonché componentistica meccanica e parti di carrozzeria di ciclomotori, tra i quali due di essi, identici per tipologia e dimensioni, contenenti complessivamente oltre due chilogrammi di marijuana, di cui una parte già suddivisa in dosi pronte ad essere smerciate. La droga è stata sequestrata, mentre gli arrestati sono stati relegati agli arresti domiciliari.