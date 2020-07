Incidente spettacolare ma fortunatamente senza gravi conseguenze per la conducente, una donna di Paternò. Il sinistro si è registrato nella mattinata di oggi, poco prima delle 10.45, lungo via Canfarella a Ragalna, paesino alle falde dell’Etna. La donna era alla guida di un suv Toyota quando, mentre percorreva in discesa una delle principali arterie stradali della città, ha perso il controllo del mezzo, andando dapprima a sbattere contro il muro laterale della strada.

Incidente spettacolare ma fortunatamente senza gravi conseguenze per la conducente, una donna di Paternò. Il sinistro si è registrato nella mattinata di oggi, poco prima delle 10.45, lungo via Canfarella a Ragalna, paesino alle falde dell’Etna. La donna era alla guida di un suv Toyota quando, mentre percorreva in discesa una delle principali arterie stradali della città, ha perso il controllo del mezzo, andando dapprima a sbattere contro il muro laterale della strada.

Dopo il violento impatto l’autovettura è capottata scivolando per diversi metri lungo l’asfalto come testimoniano i segni lasciati sul manto stradale. La donna, rimasta miracolosamente illesa, è stata aiutata dai residenti della zona a venire fuori dall’abitacolo della macchina. I soccorsi sono stati comunque tempestivi.

Sul posto gli uomini del 115 del distaccamento di Paternò che hanno messo in sicurezza il mezzo, presenti anche i carabinieri della locale stazione che hanno proceduto a rilevare l’incidente e i vigili urbani di Ragalna che hanno regolato il traffico lungo l’importante arteria stradale. In via Canfarella, a scopo precauzionale, anche personale del 118. Solo nella tarda mattinata la situazione è tornata alla normalità.