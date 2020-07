Assembramenti come se il Covid-19 non fosse mai esistito. Questo è quanto trovato dai carabinieri di Acireale e dal personale dell'Asp di Catania al Banacher, la nota discoteca di Aci Castello. I militari, dopo avere appurato il mancato rispetto delle norme di sicurezza, hanno disposto la chiusura per cinque giorni dell'esercizio commerciale.