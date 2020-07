Ha inseguito il vicino di casa con un coltellaccio e poi lo ha colpi to alle mani e a un polpaccio. Protagonista un pregiudicato catanese di 66 anni. L'uomo, Salvatore Privitera, è stato arrestato dai carabinieri nel quartiere di Librino.

A chiamare i militari è stata la moglie della persona ferita. Stando alla ricostruzione delle forze dell'ordine, Privitera aveva già avuto in passato alterchi con i residenti. L'uomo è stato bloccato sulla rampa di scale che portano al suo garage, all'interno del quale aveva tentato di nascondere l'arma. Un coltello con una lama lunga 29 centimetri.

La lite era nata per un parcheggio nell'area condominiale. La vittima era stata invitata a spostare la vettura, per poi vedersi puntato il coltello all'addome. Quest'ultimo è riuscito in un primo momento a disarmare Privitera e scappare, ma è stato inseguito. A evitare il peggio è stata la moglie di Privitera che si è frapposta tra il marito e la vittima. In attesa del processo con rito direttissimo, il 66enne è stato posto ai domiciliari.