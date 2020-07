Una coltivazione di marijuana nel pieno centro abitato di San Giovanni Montebello, frazione di Giarre. Con l'accusa di coltivazione illecita di sostanza stupefacente è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Sant'Alfio un 57enne incensurato.

Per la coltura della cannabis indica, l'uomo avrebbe utilizzato un’area interna e incolta dell’ormai abbandonato ex ospedale San Pietro Martire che, tra l’altro, era nascosta dalle abitazioni circostanti. I militari si sono nascosti tra la vegetazione per cogliere il 57enne in flagranza.

Dopo due giorni di attesa, l'uomo - armato di un semplice secchio e utilizzando una condotta idrica della struttura abbandonata - ha provveduto all’irrigazione di una sessantina di rigogliose piante. Alte tra 1,50 e 2,90 centimetri, moltissime delle quali già con le infiorescenze pronte per la raccolta. L’uomo, bloccato e ammanettato sul luogo, è stato poi posto agli arresti domiciliari in attesa dell’autorità giudiziaria.