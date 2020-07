La Covid continua a destare preoccupazioni, nonostante i dati incoraggianti dell'ultimo mese. È di ieri la scoperta di un nuovo piccolo focolaio in un quartiere popolare di Catania, con i quattro componenti di un nucleo familiare : marito, moglie e due figli minorenni, risultati positivi. I nuovi contagiati stanno abbastanza bene, «Si trovano a casa in isolamento domiciliare, questo significa che non hanno bisogno di ulteriori cure, altrimenti sarebbero in ospedale» fanno sapere da fonti sanitarie, ma adesso è lotta contro il tempo per ricostruire i contatti e le frequentazioni della famiglia negli ultimi giorni.

Impresa difficile quella di tracciare le attività dei quattro, che da una prima anamnesi non sono riusciti a ricostruire il modo in cui potrebbero avere contratto il virus. «Si tratta di soggetti giovani e asintomatici - spiegano ancora fonti ospedaliere - Il quadro clinico è modesto, le temperature e altre condizioni in questo momento rendono più difficile la circolazione del virus, ma si tratta comunque di un focolaio. Tutto ciò dimostra che probabilmente se non ci sono particolari novità, alla ripresa di scuola e altre attività a ottobre dovremmo avere anche una progressiva una ripresa dei casi».

Al momento comunque le cariche virali restano basse e c'è una maggiore capacità di intervento, anche se in questo caso pesa una certa ritrosia da parte dei nuovi contagiati. «Siamo alla ricerca di altri casi collegati a questo focolaio - spiegano ancora - con difficoltà perché non sempre c'è la piena collaborazione della famiglia, non escludiamo dunque la possibilità di prendere iniziative che coinvolgano le forze dell'ordine».