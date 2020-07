Sigilli della guardia di finanza ai beni e ad alcune quote aziendali della Elpidia Srl, azienda che gestiva diversi supermercati, dichiarata fallita nel 2019. Un fallimento dietro al quale ci sarebbero state delle mosse scorrette da parte della famiglia proprietaria, che nel 2013, in pieno dissesto, avrebbe dirottato l'intero complesso aziendale a un'altra società, la Gam Alimentare Srl, sempre di sua proprietà. In Gam Alimentare, gestita dalle stesse persone, sarebbero finiti tutti i beni aziendali mobili e immobili di Elpidia, finiti oggetto del sequestro.