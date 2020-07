I carabinieri della stazione di Camporotondo Etneo hanno denunciato una 28enne di Mascalucia, perché ritenuta responsabile di lesioni personali con fuga del conducente. La donna infatti, come ricostruito dagli accertamenti svolti dai militari, stava percorrendo a bordo della sua Smart via Umberto, a San Pietro Clarenza. Quando, per non avere rispettato l'obbligo di dare la precedenza, sarebbe andata a sbattere con una moto Bmw GS, condotto da un belpassese 55enne.