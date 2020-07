Strade allagate, alberi caduti anche su macchine e motorini parcheggiati, cornicioni pericolanti, tombini saltati. È il segno che ha lasciato sul Catanese il forte acquazzone di oggi pomeriggio. Al momento, alla sala operativa dei vigili del fuoco risultano 35 interventi da espletare.

In particolare, otto squadre e due autoscale sono impegnate nelle zone più colpite che interessano il territorio dei Comuni di Adrano, Biancavilla, Paternò, Misterbianco, Catania, Mascalucia, Gravina e Aci Sant'Antonio. È qui che, alla circonvallazione in via Aldo Moro, l'acqua è arrivata fino agli sportelli delle macchine. Alcune delle quali, bloccate e in panne, hanno richiesto l'intervento dei pompieri.

A Catania, oltre all'albero caduto su un'automobile in sosta lungo viale Vittorio Veneto - dove sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale - in via Duca degli Abruzzi un altro albero spezzato dal maltempo è caduto su uno scooter. Ad Aci Catena, invece, una squadra di vigili del fuoco è intervenuta per un albero che si è abbattuto su una proprietà privata. Al momento, non risultano esserci persone rimaste ferite.