Se non fossero specificate date e attrazioni, si potrebbe pensare che la Festa della famiglia ad Aci Catena sia uno di quegli appuntamenti dove si incontrano i più fervidi sostenitori della famiglia tradizionale. Infatti, nella locandina, accanto ai simboli del Comune e delle associazioni Nuovi Eventi Ciclope e Città Domani onlus, compaiono sorridenti il papà abbracciato al figlio insieme alle bionde mamma e figlia. Ma non è tutto.

Dopo una ricerca fatta da alcuni cittadini, si scopre che l’immagine del cartellone di eventi - che si terranno dal 16 al 19 luglio lungo il centro della cittadina etnea - era già apparsa sui tovaglioli di un noto discount. In più, come se non bastasse, era stata adottata anche dal sito internet del Poliambulatorio Centro Tauros, uno studio medico di Torino di Sangro (in provincia di Chieti). Una volta scoperta, la singolare coincidenza ha rimbalzato sui social. In molti hanno fatto notare che l’immagine era già stata utilizzata.

Facendo una semplice ricerca sul web si scopre che l’immagine fa parte di Shutterstock, una piattaforma che raccoglie e fornisce contenuti - compresi i relativi copyright - dietro sottoscrizione di un abbonamento (con un'iniziale prova gratuita). Adesso, gli eventuali termini di utilizzo dell’immagine rischiano di provocare problemi per i termini di utilizzo. «Credevamo fosse un’immagine senza copyright», puntualizza Giuseppe Aleo, consigliere comunale e organizzatore dell'evento.

Il consigliere di maggioranza a sostegno del sindaco Nello Oliveri, infatti, è anche rappresentante di Città Domani onlus. «Mi assumo la responsabilità di ciò che è successo. Siamo stati noi a far stampare la locandina, non sapevamo dei diritti dell'autore. Se ci chiedessero di eventuali violazioni commesse - puntualizza il consigliere - siamo pronti a risponderne tranquillamente. Escludo da ogni responsabilità la tipografia - ci tiene a sottolineare - che ci sta aiutando gratuitamente, così come tutti i commercianti e i gruppi di animazione che stanno partecipando all’evento».

Resta il fatto che per la manifestazione che mette insieme giochi per bambini, tuning car, raduno di auto d’epoca e street food è stata scelta un'immagine che rimanda a un significato tradizionalista di famiglia: quella composta da mamma, papà e figli. «Abbiamo voluto soffermarci sulla rappresentazione che della famiglia fa il cristianesimo - spiega Aleo - Ma non ho alcun pregiudizio per le famiglie in cui i genitori sono due uomini o due donne e - continua - non avrei avuto problemi a inserire la rappresentazione di qualsiasi altra tipologia di famiglia».