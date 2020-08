Antonino Giuseppe La Micela (pregiudicato, classe 1982) e Claudia Lombardo (classe 1995) sono stati arrestati dalla polizia per tentata rapina . I due catanesi, a bordo di uno scooter, avrebbero rapinato una donna in via Naumachia , nel quartiere San Cristoforo di Catania .

Gli agenti delle volanti, passando in quella zona, hanno notato la vittima riversa a terra. È stata proprio la donna a indicare agli agenti che la coppia a bordo dello scooter aveva appena tentato di appropriarsi della sua borsetta strattonandola e facendola cadere. I poliziotti hanno così cominciato a seguire i due e li hanno raggiunti e bloccati dopo pochi metri.

La vittima ha presentato una formale denuncia. Per lei è stata refertata una prognosi medica di dieci giorni. La Micela e Lombardo sono stati arrestati per il reato di tentata rapina e, su disposizione del pubblico ministero di turno, sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari in attesa dei giudizi di convalida.