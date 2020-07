Nove tonni alalunga, un pesce spada, una cassa di merluzzi e una di triglie . È questo il prodotto ittico - per oltre 250 chili - sequestrato questa mattina da una squadra di militari della guardia costiera di Catania nello storico mercato della Pescaria . Il pescato è risultato privo di tracciabilità .

Il prodotto, sequestrato a carico di ignoti, è stato trovato, ben conservato con ghiaccio, sopra un banco mercatale non autorizzato e senza alcun soggetto che ne reclamasse la proprietà. Dopo i controlli medico-veterinari, il personale dell'Asp ne ha dichiarato la commestibilità. Tutto il pescato è stato devoluto in beneficenza alla Caritas della parrocchia del Santissimo Crocifisso di Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania.