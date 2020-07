Materiali contraffatti ma simili ai marchi ufficiali. Nel mirino della guardia di finanza di Riposto sono stati sequestrati 71 accessori e componenti in fibra di carbonio. Tutti non destinati al mercato ufficiale - quindi non esposti in punti vendita autorizzati - ma che un privato vendeva sul mercato nero. Il valore commerciale della merce, accertato dai militari, è di oltre 15mila euro. Tra il materiale trovato c'erano dei telai della nota casa americana Specialized ma anche Pinarello, Race Face, Deda e Hard Rock. I finanziari hanno effettuato delle verifiche con i produttori risalendo alla contraffazione.