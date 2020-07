I carabinieri della squadra Lupi del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania hanno arrestato il 40enne Salvatore Lo Faro, responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel quartiere Picanello si era sparsa la voce che lo spaccio di cocaina fosse una sua specialità. L'uomo per tutelarsi da sgradite sorprese delle forze dell’ordine aveva dotato la propria abitazione di via Timoleone di un sofisticato sistema di videosorveglianza che vigilava non solo la porta d’ingresso, ma anche le altre aperture sul retro dell’abitazione.

Qualche ora d’attesa e poi un fortunoso distacco della corrente ha obbligato Lo Faro a uscire per riattivare il contatore. In quel momento sono sbucati i militari che lo hanno bloccato ed insieme a lui hanno fatto ingresso all’interno dell’abitazione per effettuare una perquisizione.

L’uomo non si era preoccupato più di tanto di nascondere la droga in casa: su una poltrona nella stanza da letto i militari hanno trovato un astuccio in plastica contenente 22 dosi di cocaina, già confezionate per la vendita al minuto, nonché la somma di 60 euro ritenuta provento dello spaccio. Lo Faro subito dopo ha spontaneamente consegnato ai militari anche un pacchetto di sigarette, al cui interno era contenuto un bilancino di precisione. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.