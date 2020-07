Un uomo di 41 anni è stato arrestato perché accusato di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di marijuana. Agatino Aperi, ieri pomeriggio, è ritenuto il proprietario di una piantagione nel quartiere San Nullo.



Le piante, dell'altezza di circa due metri l'una, si trovavano nell'area adiacente a un immobile in disuso. Gli agenti sono riusciti a ricondurre ad Aperi la piantagione seguendo l'impianto di irrigazione, i cui tubi portavano proprio all'abitazione del 41enne. All'interno della casa sono stati poi trovati gli strumenti utilizzati per confezionare le dosi. Su disposizione della procura Apero è stato portato in carcere.