Daspo urbano nei confronti di un parcheggiatore abusivo . A disporre il provvedimento è stato il questore Mario Della Cioppa. Destinatario un 46enne attivo nell'area compresa tra via Santa Maria la Grande, via Beato Bernardo, via Cimarosa e via Santa Maddalena ; zone in cui, adesso, non potrà accedere pena l'arresto da sei mesi a un anno.

Daspo urbano nei confronti di un parcheggiatore abusivo. A disporre il provvedimento è stato il questore Mario Della Cioppa. Destinatario un 46enne attivo nell'area compresa tra via Santa Maria la Grande, via Beato Bernardo, via Cimarosa e via Santa Maddalena; zone in cui, adesso, non potrà accedere pena l'arresto da sei mesi a un anno.

Nell'ultima settimana sono state 24 i parcheggiatori segnalati nelle zone del centro. E nello specifico in piazza Turi Ferro, via Coppola, via Santa Maria della Catena, via San Giuliano, corso Indipendenza e lungo il litorale della Playa.

«Grazie ai risultati concreti dell’azione di contrasto da parte della polizia di Stato - si legge in una nota diramata dalla questura - si sta diffondendo a macchia d’olio un senso di legalità e sicurezza nella collettività catanese che è sempre più incline a denunciare e segnalare la presenza di questi taglieggiatori da strada, complice anche alla possibilità di farlo in forma anonima tramite l’applicazione YouPol».