Quasi 15mila euro. Tutti in contanti. Sono i soldi trovati dai carabinieri a Filippo Gennaro, 49enne già sottoposto ai domiciliari per spaccio di sostanze stupefacenti.

L'uomo è stato avvistato in via Capo Passero, nel quartiere di San Giovanni Galermo, dai militari del Nucleo radiomobile del comando provinciale. Gennaro parlava con altre due persone quando, alla vista delle forze dell'ordine, è scappato verso la propria abitazione.

Qui ha aperto la porta soltanto dopo diverso tempo. Circostanza che ha portato i carabinieri a pensare che Gennaro in quel frangente si sia liberato della droga. Durante la perquisizione, infatti, i militari hanno trovato una ricetrasmittente usata solitamente dai pusher e dalle vedette di controllo e i soldi. Le mazzette erano nascoste in più angoli della casa, mentre 300 euro li teneva in tasca. L'uomo, che è stato ricollocato ai domiciliari, non ha saputo fornire alcuna spiegazione per il posseso del denaro.