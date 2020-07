Un forte nubifragio, con annessa tromba d'aria, ha colpito questo pomeriggio il territorio compreso tra Ramacca e Scordia. La situazione, secondo quanto comunicato dai vigili del fuoco, è costantemente monitorata. Gli interventi più delicati sono stati effettuati a Scordia. A lavoro i sommozzatori che hanno salvato una persona rimasta bloccata all'interno delle propria automobile, con gli abitacoli che si stavano rapidamente riempiendo d'acqua. L'anziano ha atteso l'arrivo dei soccorsi salendo sul tetto del mezzo.

Stessa situazione per un ragazzo rimasto bloccato a bordo della sua Suzuky. L'uomo, come mostrano alcuni video, è stato salvato da un concittadino che lo ha affiancato con la propria automobile. Altro intervento in via Giacomo Matteotti per un garage allagato. Sul posto ci sono i sommozzatori dei vigili del fuoco di Catania.

A Ramacca il forte vento ha scoperchiato il tetto di una casa di riposo. I soccorritori sono intervenuti mettendo in salvo tutti gli ospiti della struttura con l'aiuto degli operatori. Non si segnalano feriti. Uno smottamento ha interessato il territorio di Ramacca, in contrada Torricella nei pressi del ristorante La collina d'oro. Per rimuovere gli alberi sradicati stanno lavorando i pompieri del distaccamento Catania sud con l'ausilio dei colleghi provenienti da Caltagirone.