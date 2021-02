Non solo denaro ma anche attrezzi da lavoro, suppellettili o carburante. Per i clienti morosi che non sarebbero riusciti a pagare la droga, sarebbe stato introdotto anche il baratto. Per i carabinieri del comando provinciale di Catania che li hanno arrestati, Salvatore Di Gregorio (classe 1949), Fabio Salvatore Di Gregorio (classe 1986) e Angelo Copia (classe 1961) avrebbero dato vita a una vera e propria impresa a conduzione familiare.