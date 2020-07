Un parcheggiatore abusivo di 53 anni è stato oggetto di un daspo urbano da parte del questore Mario Della Cioppa. L'uomo, dall'inizio del 2020, era già stato multato dieci volte per la sua attività illecita di guaridimacchine.

Un comportamento che, stando a quanto riporta la questura potrebbe diventare anche «un pericolo per la sicurezza pubblica». Adesso il 53enne, a seguito di questo provvedimento, per un anno avrà il divieto di accesso nell’area urbana che comprende piazza Manganelli, via Coppola, via Antonino di Sangiuliano vicino via Etnea comprese ulteriori aree di parcheggio, dove era solito esercitare l’attività illecita.

L'uomo è stato inoltre informato del fatto che l’eventuale inosservanza del provvedimento sarà punita con l’arresto da sei mesi a un anno e con l’applicazione di una misura di prevenzione.