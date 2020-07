Wifi gratis in piazza Duomo, piazza Stesicoro, piazza Università, villa Bellini, piazza Dante, piazza Federico di Svevia, piazza Eroi d'Ungheria, piazza Europa e piazza Roma.

Martedì 21 luglio alle ore 11 in piazza Università, il sindaco Salvo Pogliese con l’assessore alla Smart City Alessandro Porto e Stefano Zacutti, wholesale and B2B director di Linkem daranno il via a una rete di hotspot wi-fi pubblici e gratuiti in nove siti della città di Catania, grazie a un finanziamento comunitario che il Comune è riuscito a ottenere.

La Linkem, azienda aggiudicataria dell’esecuzione dei lavori, su indicazione dell’amministrazione comunale, ha curato l’installazione del wifi gratis e la garanzia della connessione per tre anni. Un importante servizio per cittadini e turisti senza alcun costo per il Comune.