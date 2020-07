Colto in fragrante mentre cercava di vendere cardellini. Si è conclusa con una denuncia la mattinata di un sessantenne di Camporotondo Etneo, che in via Dusmet, a Catania, a pochi passi da Porta Uzeda, aveva parcheggiato il suo furgone Fiat Doblò con dentro le gabbie degli uccelli, appartenenti a specie protette, pronti per la vendita.