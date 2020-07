Si facevano pagare in denaro ma anche in natura . Sono boss e gregari del clan Scalisi di Adrano , alleati alla cosca mafiosa dei Laudani di San Giovanni La Punta e Catania. Tra le principali occupazioni ci sarebbero state le estorsioni . Un controllo praticamente militare del territorio con tariffe variabili in base alle disponibilità dei taglieggiati . Gli stessi che non si sono mai presentati dalle forze dell'ordine per denunciare vessazioni e intimidazioni. Alla fine il blitz della squadra mobile di Catania e del commissariato di Adrano scattò e venne ribattezzato Illegal duty . Nell'indagine la procura etnea ricostruì 22 episodi di estorsione , due rapine a mano armata e alcuni furti in abitazione ma anche danneggiamenti e un tentato omicidio.

Al vertice della cosca ci sarebbe stato Giuseppe Scarvaglieri detto Pippo 'u zoppu, ritenuto dagli inquirenti vicino al gruppo dei Laudani di Paternò. Tra gli organizzatori vennero indicati Pietro e Giuseppe Maccarrone, Carmelo Scafidi, Pietro Severino, Vincenzo Biondi e Alfredo Mannino. Passato il processo di primo grado con rito abbreviato - conclusosi con una raffica di condanne a settembre 2018 - adesso è stata la volta dell'Appello. Oggi la lettura del dispositivo con le pene più pesanti inflitte ad Alfredo Mannino e Vincenzo Biondi, rispettivamente a 18 anni e 18 anni e 4 mesi.

A ritagliarsi in questa vicenda un ruolo decisivo sono stati i collaboratori di giustizia. A due di loro, Gaetano Di Marco e Giuseppe Liotta, si sono aggiunti negli anni Vincenzo Pellegriti e Nicola Amoroso. A entrambi, i giudici della corte d'appello hanno riconosciuto le circostanze attenuanti generiche. Pellegriti passa da 11 anni e 4 mesi a 8 anni e 8 mesi, mentre Amoroso scende da 16 anni e 8 mesi a 10 anni e 6 mesi. Attorno alla figura di Amoroso è legato un aneddoto relativo al suo arresto. Avvenuto con dieci mesi di ritardo - maggio 2018 - perché rintracciato in Germania. Con il processo d'appello per molti degli imputati è caduta l'aggravante dell'articolo 7 relativa all'accusa di avere favorito la mafia. Unico assolto, difeso dall'avvocato Sergio Ziccone, Nicola Santangelo, conosciuto con l'appellativo di Cola a 'niura.

L'esito del processo:

Vincenzo Pellegriti, 8 anni e 8 mesi

Angelo Calamato, 5 anni e 4 mesi

Nicola Amoroso, 10 anni e 6 mesi

Antonino Furnari, 12 anni e 6 mesi

Antoinino Leanza, 7 anni

Alfredo Pinzone, 4 anni e mille euro di multa

Alfio Lo Curlo, sei anni

Vincenzo Biondi, 18 anni e 4 mesi

Alfredo Mannino, 18 anni

Giuseppe Mannino, 11 anni e 1 mese

Agatino Perni, 5 anni e duemila euro di multa

Vincenzo Valastro, 12 anni

Pietro Castro, 6 anni

Sebastiano Salicola, 8 anni

Giuseppe Sinatra, 8 anni e 8 mesi

Salvatore Di Primo, 6 anni e 8 mesi

Pietro Giuseppe Lucifora, 8 anni e 4 mesi

Mauro Giuliano Salamone, 6 anni

Pietro Maccarrone, 6 anni e 8 mesi

Gaetano Di Marco, 7 anni e 8 mesi

Nicola Santangelo, assolto per non avere commesso il fatto

Biagio Mannino, 1 anno e 6 mesi

Salvatore Severino, 1 anno e 10 mesi

Claudio Zermo, 5 anni e 4 mesi

Giuseppe Maccarrone, 11 anni e 4 mesi