Gli agenti del commissariato di Adrano hanno denunciato due ragazzi, di cui uno minorenne, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. I due giovani a bordo di un scooter non si sono fermati all’alt intimato dai poliziotti. Anzi, alla vista della paletta mostrata dagli agenti, avrebbero accelerato investendo gli agenti per poi fuggire.

I poliziotti hanno trovato entrambi a casa di uno loro. Rientrati però a piedi. La moto è stata poi ritrovata in un luogo nascosto. Dopo il controllo dei documenti, il mezzo è risultato privo di copertura assicurativa. Il guidatore è stato denunciato anche per guida senza patente. Lo scooter è stato sequestrato. I poliziotti hanno riportato traumi giudicati guaribili in dieci giorni.