Un fardello che sulle spalle gli pesava dall'ormai lontana estate 2016. Quella dell'attentato terroristico a Nizza e della sparatoria con nove morti in un centro commerciale di Monaco di Baviera. Per Salvo Pogliese, attuale sindaco di Catania, sono stati quattro anni di pura passione e che oggi si concludono nel peggiore dei modi. Condanna a quattro anni e tre mesi, nel processo di primo grado in cui era imputato per peculato. Al centro della vicenda, quelle che giornalisticamente sono state definite le spese pazze all'Assemblea regionale siciliana. Cioè i fondi destinati all'attività istituzionale che alcuni deputati, secondo i magistrati, avrebbero utilizzato per ben altro. Per il primo cittadino etneo, ed ex deputato regionale, la procura di Palermo il 12 settembre 2019 aveva chiesto una condanna a quattro anni e tre mesi. La stessa accolta dai giudici.