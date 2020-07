Oltre 12mila tra giocattoli contraffatti e occhiali da vista non sicuri trovati in un esercizio commerciale all'ingrosso nella zona del centro storico di Catania gestito da una cittadina cinese sono stati sequestrati dai militari del comando provinciale della guardia di finanza di Catania.

Oltre 12mila tra giocattoli contraffatti e occhiali da vista non sicuri trovati in un esercizio commerciale all'ingrosso nella zona del centro storico di Catania gestito da una cittadina cinese sono stati sequestrati dai militari del comando provinciale della guardia di finanza di Catania.

In particolare, le fiamme gialle della compagnia di Catania hanno individuato la struttura dove si rifornivano numerosi operatori commerciali della provincia. Nel corso dell’accesso ai locali aziendali, sono stati trovati e sequestrati oltre 10mila giocattoli destinati ai bambini con noti marchi contraffatti (personaggi Marvel, bambole Lol Surprise, personaggi Disney).

Inoltre, i finanzieri hanno scoperto che oltre duemila tra giocattoli e occhiali da vista presenti nell'esercizio commerciale non riportavano le indicazioni previste dalla normativa sulla sicurezza dei prodotti, ovvero sulla confezione non era specificata la composizione degli stessi, elemento fondamentale per evitare potenziali rischi sanitari al consumatore finale.

Per tale ragione, i militari hanno proceduto al sequestro amministrativo della merce. La responsabile è stata denunciata alla competente autorità giudiziaria per i reati di ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi e mendaci e segnalata alla locale camera di commercio per la vendita di prodotti non conformi alle prescrizioni sulla sicurezza dei giocattoli e dei dispositivi medici, violazioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie per un importo di oltre 80mila euro.