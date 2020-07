Devid Jovanovic , Djordie Prvulovic , Zoran Radosavljevic e Milos Mitrovic sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Macchia di Giarre con l'accusa di tentato furto aggravato in abitazione . I quattro, di nazionalità serba e domiciliati nel Napoletano, sono stati notati a bordo di una Mercedes classe A che stazionava con lo sportello posteriore aperto.

Uno dei quattro impugnava un grosso cacciavite. Alla vista dei militari il gruppo è fuggito ma è stato subito dopo fermato. La perquisizione ha portato alla scoperta di due cacciaviti. Mentre si trovavano in caserma per gli accertamenti di rito, un residente ha denunciato i fatti accaduti poco prima: tre uomini erano stati ripresi dal sistema di videosorveglianza dell'abitazione, mentre scavalcavano il cancello di recinizione.

Il trio - la quarta persona era rimasta in auto - era poi fuggito dopo essersi accorto che all'interno dell'appartamento c'era la figlia del proprietario. I quattro arrestati sono stati trattenuti in camera di sicurezza in attesa della celebrazione del rito direttissimo.