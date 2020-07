Tre daspo urbani sono stati emessi nei confronti di tre parcheggiatori abusivi . Si tratta di O.F. classe 1957, V.G. classe 1970 e G.S. classe 1978 . Tutti e tre, nonostante fossero già stati più volte sanzionati , avrebbero continuato a esercitare l’attività illecita nelle zone di corso Sicilia , largo Paisiello , piazza Montessori e nelle vie limitrofe.

Tre daspo urbani sono stati emessi nei confronti di tre parcheggiatori abusivi. Si tratta di O.F. classe 1957, V.G. classe 1970 e G.S. classe 1978. Tutti e tre, nonostante fossero già stati più volte sanzionati, avrebbero continuato a esercitare l’attività illecita nelle zone di corso Sicilia, largo Paisiello, piazza Montessori e nelle vie limitrofe.

Con il provvedimento, adesso, i parcheggiatori avranno il divieto di accesso per un anno alle aree urbane in cui erano soliti svolgere la loro attività illecita e, in caso di inosservanza del provvedimento, saranno puniti con la pena dell’arresto fino a un anno e con l’applicazione di una misura di prevenzione.

La scorsa settimana sono stati sanzionati 37 individui sorpresi a esercitare l’attività abusiva di guardiamacchine nelle vie del centro storico, del litorale Playa e nelle zone dove più si concentra il flusso di turisti e frequentatori della movida catanese. Dalla questura ricordano che, per segnalare anche in modo anonimo i luoghi in cui sono presenti i parcheggiatori abusivi, è disponibile anche l'applicazione YouPol.