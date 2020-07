Controlli dei carabinieri, ieri sera, sul lungomare di Ognina e a piazza Europa. L'iniziativa risponde all'esigenza di - come si legge in un comunicato del comando provinciale - «sensibilizzare» al rispetto del distanziamento sociale, per evitare che i contagi di Covid-19 tornino a salire rapidamente. I militari hanno monitorato anche le zone di piazza Nettuno e via Del Rotolo.