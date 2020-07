Due 29enni sono stati arrestati dagli agenti della Squadra mobile e dal personale delle Volanti con l'accusa di fare parte della banda che, il 25 luglio, ha rapinato un'abitazione ad Adrano. Zoran Radosavljevic e Tomislav Radosavljevic, di origine serba, si trovavano a bordo di un'automobile lungo l'Asse dei servizi di Catania quando sono stati avvistati dalla polizia. A insospettire le forze dell'ordine è stata l'alta velocità dell'automobile.

Intimato l'alt, il guidatore ha accelerato e a quel punto è partito un inseguimento che si è sviluppato sul lungomare della Playa. I quattro a bordo in più di un'occasione hanno speronato le auto incolonnate e in alcuni casi uno dei passeggeri, sporgendosi dal finestrino, ha colpito con un grosso oggetto in ferro le auto che incontravano nel loro percorso.

Dopo avere abbandonato l'autovettura in una strada sterrata, i quattro si sono dispersi tra le campagne. A quel punto, grazie all'intervento di una pattuglia dell'esercito e di altre della questura, i due 29enni sono stati bloccati in un terreno privato. Gli altri due sono invece riusciti a scappare e sono attualmente ricercati. I 29enni devono rispondere di rapina impropria aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. La refurtiva trovata a bordo dell'auto è stata restituita ai legittimi proprietari.