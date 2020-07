Prima ha aggredito un parente e poi, all'arrivo degli agenti della polizia intervenuti per sedare gli animi, si è scagliato anche contro di loro. Antonino Santonocito , 37 anni, è stato arrestato con l'accusa di resistenza, lesioni e minacce a pubblico ufficialità. L'uomo ha anche rifiutato di fornire le proprie generalità.

I fatti sono accaduti ieri sera. I poliziotti sono arrivati dopo la segnalazione di una lite tra parenti. Per bloccarlo è stato necessario l'aiuto di altri agenti. L'arresto di Santonocito è stato convalidato ma il magistrato di turno ha deciso comunque di rimetterlo in libertà. Per gli agenti feriti è stato necessario il ricorso alle cure del pronto soccorso, dove sono stati refertati con quattro giorni di prognosi.