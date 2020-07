Altro incidente stradale in mattinata sulla statale 114 all'altezza del chilometro 62,500, tra i comuni di Mascali e Fiumefreddo.

Un uomo, a bordo di una Bmw Gs, ha perso il controllo per cause poco chiare, finendo a terra. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e un'ambulanza del 118. Il ferito, che indossava il casco, era cosciente.

L'incidente è avvenuto nelle stesse ore in cui a Catania, un 24enne è morto, dopo essere caduto con una Suzuki in via Passo Gravina. Per il giovane non c'è stato nulla da fare.