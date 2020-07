Nuovo sequestro per bancarotta in provincia di Catania. Stavolta la guardia di finanza ha messo i sigilli alla Ecoef srl. L'indagine della procura si è concentrata sul fallimento della Ecosider, società attiva nella gestione di discariche per rifiuti interti e intermediazione di rifiuti senza detenzione. Il provvedimento riguarda il complesso aziendale, tra cui una discarica nel territorio di Belpasso, e le disponibilità finanziarie di Francesco Failla. All'uomo, amministratore della società, è stato sequestrato circa un milione e mezzo di euro.