Venti chilometri di inseguimento in macchina e poi il tentativo di fuggire a piedi. Alla fine Simone Auorora, 23 anni, e Francesco Agatino Valenti, 21 anni, sono stati arrestati dai carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania. I due, insieme ad altri complici in corso di identificazione, avevano portato via quattro slot machine dal bar Dolce Venere di Belpasso. Dopo una segnalazione i militari della compagnia di Paternò hanno intercettato il mezzo: un furgone Iveco turbo Daily bianco.

Valenti e Aurora hanno provato a seminare i carabinieri ingaggiando un lungo e pericoloso inseguimento di 20 chilometri. Durante il quale i ladri si sono disfatti degli attrezzi per portare a termine il furto. Per bloccarli è stato decisivo l'allestimento di un blocco stradale dei militari all'altezza di una rotatoria in zona Gelso Bianco lungo la statale 192. I due malviventi dopo avere provato a forzare il blocco hanno tentato la fuga a piedi.

I carabinieri sono riusciti comunque a bloccarli e arrestarli in flagranza di reato. Un militare, secondo quanto comunicato dal comando provinciale, ha rimediato una lussazione alla spalla. Le slot, con dentro cinquemila euro, sono state restituite al proprietario dell'attività commerciale. Adesso gli inquirenti sono a lavoro per dare un volto agli altri componenti della banda.