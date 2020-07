Da Messina a Catania. Dall'estate 2020, quella della pandemia Covid-19, a luglio 2021. Cambiano i programmi siciliani di Tiziano Ferro, l'artista originario di Latina si esibirà il 3 luglio del prossimo anno nella cornice dello stadio Angelo Massimino. Il capoluogo etneo e lo storico impianto nel quartiere Cibali riapriranno le porte alla musica a distanza di sette anni dall'ultimo evento. L'ufficialità è arrivata attraverso un comunicato inviato dall'ufficio stampa del Comune etneo. A organizzare il concerto la società Musica da bere srl dell'impresario Carmelo Costa.

«Il ritorno dei grandi concerti al Cibali è un obiettivo perseguito da tempo dall’amministrazione comunale - si legge nella nota di Palazzo degli elefanti - che lo scorso febbraio su proposta dell’assessore Sergio Parisi ha deliberato la rimodulazione dei costi per lo svolgimento delle manifestazioni musicali. Un progetto promosso nei mesi scorsi dalla giunta presieduta da Salvo Pogliese, che debutta con un artista del calibro di Tiziano Ferro che trasferisce da Messina a Catania l’unico appuntamento musicale per Sicilia e Calabria, con importanti ricadute economiche per la città».

La data in Sicilia di Ferro era prevista allo stadio San Filippo di Messina lo scorso 27 giugno. Ma la pandemia in corso ha fatto slittare tutto. A questo si è aggiunto il diniego per il 2021 circa la disponibilità dell'impianto del capoluogo peloritano. Sono oltre 20mila i biglietti già venduti per Messina che saranno automaticamente validi per la nuova data di Catania. I tagliandi rimanenti saranno disponibili nei circuiti Box Office Sicilia, Ticketone, Ticketmaster e Ciaotickets.